Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

Діяч пропонує заборонити паркову автомобілів у дворах житлових будинків та організувати парковки на периферії житлових районів та міжмагістральних територіях.

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“Сьогодні наші житлові двори перенасичені хаотично запаркованими автівками, що не тільки псує зовнішній вигляд, але і несе загрозу для безпеки життя людей через загазованість повітря та блокування проїздів пожежної та іншої спецтехніки у разі надзвичайних ситуацій”, пише на своїй сторінці в FB Лев Парцхаладзе.

“У новому ДБН (державні будівельні норми) щодо планування та забудови територій ми пропонуємо заборонити проектування та організацію парковок для автомобілів всередині нових житлових кварталів! Житловий простір повинен використовуватися на благо мешканців будинків - створення дитячих ігрових майданчиків, зручних зон для відпочинку, озеленення всередині кварталів”, зазначає заступник міністра.

На його думку парковки мають бути розміщені на периферії житлових районів та міжмагістральних територіях, а також у віддалених від ігрових майданчиків та зон відпочинку місцях житлової забудови. Це можуть бути наземні, підземні та комбіновані автоматизовані або звичайні гаражі, а у випадку історичних та центральних районів міст – виключно підземні гаражі.

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Проект нового ДБН «Планування і забудова територій», розроблений на заміну ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» та інших, може бути затверджений у найближчий час.