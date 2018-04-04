Цей "апельсиновий звір" може прискорюватись до сотні за 3,4 секунди, якщо вірити його творцям.

Ресто-мод ЗАЗ 965 має усі данні для того, аби тішити любителя швидкості і маленьких машинок створених в Україні, та поки що автомобіль живе без асфальту – його виставлено у музеї.

Хто є автором чи власником цього унікального Запорожця – встановити не вдалось. Як повідомляє видання TopGir, автомобіль зараз експонується у пітерському музеї Ретро Юніон. ЗАЗ 965 був відновлений у стилі ресто-мод (від англ. restoration та modification) – напрямку тюнінгу що надає старим автомобілям сучасниого вигляду та оснащення.

Так цей ЗАЗ-965 отримав одразу два двигуни від Yamaha R1, потужністю у 150 к. с. кожен. Вони працюють окремо на передній та задній осях. Таким чином цей Запорожець ще й повнопривідний. Враховуючи невелику вагу автомобіля, усього у 570 кг, заявлений час розгону до 100 км/год видається цілком імовірним.

Фото: ЗАЗ 965 / TopGir

Також цікаво: Резинові дороги, бетонні колеса: відео-блогер познущався над Ладою