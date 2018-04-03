Дивні та дивакуваті питання часом приходять на розум деяким автомобілістам. Одне з таких питань: а що буде, якщо автомобільні колеса заповнити бетоном замість повітря? Відповідь - у відео.

А що, як обклеїти автомобіль “шумкою” зовні? Чи можна керувати машиною, використовуючи телевізор встановлений замість лобового скла? Що буде, якщо засипати у бензобак марганцовку? А якщо встановити батарею замість радіатора? На усі ці та інші цікаві питання відповідає у своїх відео блогер з каналу “Гараж 54”. Цього разу відео покаже, що буде, якщо заповнити автомобільні шини цементом.

Новий відеоролик з’явився на англомовній версії каналу. У ньому автор шоу перед камерою наповнює шини своїх “Жигулів” розчином цементу, попередньо одягши покришку на диск у досить незвичний спосіб.

Цемент застигав усього три дні та не всиг затверднути, тож під час тестового виїзду з отвору, через який заливався розчин, висипався розкришений бетон. Що ж, цікавий експеримент.

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