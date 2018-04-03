Відеозапис з камери, встановленої на шоломі мотоцикліста демонструє вражаючі кадри з місця аварії. Чоловік дивом уникнув серйозних ушкоджень.

Здається, мотоцикліст на цьому відео в одну мить використав свій життєвий запас удачі, тож краще йому не грати у лотерею та не випробовувати долю у Лас Вегасі. А може й навпаки.

На цих кадрах ми бачимо звичайну ситуацію на світлофорі, котра в момент перетворюється на страшне видовище з понівечиними автомобілями і за щасливим збігом обставин мотоцикліст виходить “сухим з води”.

Попереду мотоцикліста на світлофорі стоять Toyota та Ford, лівіше стоїть сріблястий позашляховик. Загорається зелене світло, автомобілі починають рух, та посеред перехрестя позашляховик у крайньому лівому ряду починає гальмувати – його водій помітив, що зліва йому у бік несеться Camaro. У той же час Toyota та Ford продовжують рух і по черзі стають “кеглями” для Камаро. Мотоцикліст в’їжджає у днище Toyota RAV4, байк відлітає у бік, сам він на мить опиняється у самому центрі понівеченого металу автомобілів, та наступної миті він вже на ногах і біжить до узбічча. Дивом у цій аварії ніхто не зазнав серйозних ушкоджень.

Ось що розповів сам байкер про цю аварію: “На кареті швидкої допомоги ніхто, включаючи мене самого, місце аварії не покинув. Я був одягнений у весь екіп, лише джинси та ботинки були звичайними. Перчатки та куртка врятували мене від пошкоджень під час ковзання дорогою, а шолом вберіг голову. При цьому навіть байк залишився майже цілим, завдяки захисним слайдерам. Слайдери виявились розтрощеними вщент, однак байк вони вберегли, трохи постраждав пластик та здеркала, але він заводиться та їде. Взагалі, я й додому дістався на мотоциклі”.

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