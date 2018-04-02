У таких випадках, як цей, стає страшно від однієї думки про можливі наслідки. На щастя, у момент аварії машина вже була порожня.

Інцидент, що потрапив на відео, стався поблизу міста Чонбур у Таїланді. Як сказано у коментарі до відео, водій позашляховика перебував у нетверезому стані.

Гарна частина цієї новини полягає у тому, що у момент аварії у автомобілі нікого не було. Як видно, поїзд, хоч і подавав звуковий сигнал, та зупинитись вчасно не міг – швидкість була чималою, тож потяг лише почав гальмувати. Важкий позашляховик, немов паперовий, відлетів від потяга при ударі. Вже після зіткнення машиніст зупинив локомотив.

Доволі спокійними виглядають люди, що потрапили у кадр – без жодних ознак паніки вони походжають довкола застряглого автомобіля та припаркованих поруч з коліями моторолерів. Люди знімають відео на смартфони у той час, як їх можна було використати для того, аби подати сигнал машиністу – він міг би побачити спалахи значно раніше та, можливо, встиг би зупинити потяг раніше.

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