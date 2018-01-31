Авто 24 підкаже, де та як можна обрати автомобіль у Болгарії, на що звернути увагу при покупці

Вступ Болгарії до Євросоюзу дав потужний поштовх для стрімкого розвитку місцевого автомобільного ринку. Відсутність митних кордонів усередині ЄС дозволила місцевим підприємцям та приватним особам доставляти вживані автомобілі з Німеччини, Італії, Швейцарії та інших європейських країн без значних надбавок до вартості. При цьому, великі оптові фірми закуповують автомобілі у сусідів оптом, а тому часто автомобіль з Німеччини у Болгарії може коштувати дешевше, ніж у самій Німеччині.

Відтак, попит на доступні автівки з болгарського авторинку вийшов за межі країни і вже досить тривалий час є високим і в Україні. Торгові площадки з продажу вживаних авто є у кожному крупних населених пунктів країни: найбільший “Горубляне” знаходиться у Софії, окрім нього автобазар можна знайти у межах міст Пловдів, Варна, Бургас, Плевен, Добрич, Перник, Русе, Стара-Загора та інших.

Типовий представник болгарського авторинку – акуратний доглянутий “німець”

Але зовсім не обов’язково одразу вирушати на закордонний автобазар. Для початку можна скористатись інтернетом та нашою добіркою сайтів з оголошеннями про продаж автомобілів. Автівку, що впаде до душі, як правило, можна буде навіть замовити, скориставшись вже місцевими сервісами, які пропонують послуги з доставки та оформлення іноземних авто.

Наостанок нагадаємо, що хоча технічний стан усіх автомобілів, які потрапляють до Болгарії з інших країн, контролюють державні служби (особливо прискіпливо перевіряються машини віком понад десять років), ніщо не завадить нечесним продавцям використовувати розповсюджені у цій справі прийомчики – скручувати пробіг, проводити ремонтні роботи, які у подальшому приховують і так далі.

Читайте також: Шварценеггер продав Bugatti Veyron перекупам

Тому обов’язково перевірте наявність стікера про державний техогляд. А краще при покупці авто провести незалежну технічну експертизу у місцевому автоцентрі. Звичайно, це коштуватиме певної суми, але ж «скупий та дурний платять двічі», тож краще обійтися невеликою тратою, аніж отримати собі халепу на всі гроші. Також пам’ятайте, що автомобіль з найнижчим цінником серед аналогів навряд чи буде у нормальному стані – якщо ціна менша 1000 євро, скоріш за все тут мають місце приховані технічні недоліки.

cars.bg - один з найбільших та найпопулярніших болгарських сайтів з продажу техніки. Зручний та інтуїтивно зрозумілий з точки зору навігації та підбору. Ціни вказано у болгарських левах.

mobile.bg - проста та зрозуміла навігація з фільтрами. Ціни вказані як у левах, так і в євро, залежно від оголошення.

car24.bg - велика кількість оголошень. Зручний для користування та пошуку. Широкі налаштування пошукових фільтрів. Є можливість змінювати валюту у якій вказано ціну: леви, євро, долари.

autobazar.bg - на сайті розміщують оголошення з реальних автобазарів країни. Дуже скупа інформація про лоти: у більшості випадків це локація, фото та ціна.

ooyyo.com – сайт представлено 26 мовами, у тому числі українською та російською, а пошук ведеться за оголошеннями з 26 європейських країн. Величезна кількість оголошень, серед них болгарські займають чималу кількість. Ціни представлено у євро та місцевій валюті обраної країни. Показано графік залежності ціни від пробігу, складений на основі даних з оголошень.

euro-autobazar.com – сайт пропонує оголошення про продаж авто у різних європейських країнах, але максимально заповнена саме гілка Болгарії. На початку роботи з сайтом потрібно обрати у блоку меню зліва потрібну країну (і навіть окремо місто) та категорію авто, а далі можна звужувати коло пошуку за допомогою кількох фільтрів. Сайт представлено російською мовою, ціни у євро.

Читайте також: Обираємо авто у Польщі: кращі сайти для пошуку