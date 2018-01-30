Арнольд Шварценеггер продав свій Bugatti Veyron Grand Sport Roadster 2015 року випуску за 2,5 млн доларів. Ймовірно, суперкар не сподобався відомому акторові - за весь час володіння він проїхав всього тисячу миль.

Варто зауважити, що новий Bugatti Veyron Grand Sport Roadster коштував близько півтора мільйона доларів. «Зайвий» мільйон Шварценеггеру вдалося отримати завдяки своєму імені. Але не варто списувати з рахунків і той факт, що зняті з виробництва суперкари з часом дорожчають. Головним чином це стосується екземплярів в хорошому стані з мінімальним пробігом.

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Арнольд продав свій автомобіль темношкірому автодилеру, вихідцю з Нігерії Обі Океке, відомому також як доктор Bugatti. Бізнесмен, який працює із зірковими клієнтами і елітними автомобілями, заявив що має намір перепродати Veyron Шварценеггера. У минулому році йому вже вдалося продати Bugatti Veyron колишньому чемпіонові світу з боксу Флойд Мейвезер за 3,3 млн доларів.