За 4 місяці поточного року в Україну ввезено вдвічі більше електромобілів, аніж зареєстровано.

З 1 січня 2018 року терміном на один рік ввіз електромобілів в Україну став безмитним – при його ввезені та реєстрації не стягується ні акциз, ні ввізне мито, ні ПДВ. Таким чином депутати стимулюють розвиток екологічно чистого транспорту в країні.

Можливістю безмитного ввезення електромобілів за чотири місяці скористатися багато українських громадян та підприємців. Однак дані щодо ввозу електричних авто державними службами суттєво відрізняються. Так, Державна фіскальна служба України повідомила, що за цей період було ввезено 2124 автомобіля з електроприводом. Причому пік ввозу прийшовся на січень, а в квітні зафіксовано найменший з початку року показник імпорту, повідомляє Auto.ria.

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В той же час в нашій країні з січня по квітень зареєстровано всього 1044 електромобіля, інформує асоціація "Укравтопром". Це майже вдвічі менше, ніж завезено. Враховуючи, що процедура розмитнення та постановки на облік сьогодні не така складна та займає не більше місяця, такий великий розрив дещо дивує.

Втім, відповідь напрошується після аналізу географії та модельного ряду ввезених електромобілів. Так, найбільше авто на електриці було привезено зі США, де вони купуються переважно на автоаукціонах. В гонитві за вигідною ціною українські підприємці купують їх битими, адже відновлення машин після ДТП в Україні коштує дешевше, аніж в Америці. Але щоб привести електромобіль до того стану, коли його можна продавати в якості "небитого, нефарбованого", потрібно ще кілька місяців. Саме через необхідність ремонту та пошук покупців кількість зареєстрованих електроавто "не встигає" за ввезеними. Чи може попит на електромобілі почав падати?

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