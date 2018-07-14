Заявлені показники пробігу у 380 км на одному заряді на практиці виявились сильно завищеними.

У Великобританії назріває серйозний скандал. Власники електромобіля нового покоління Nissan Leaf скаржаться на те, що помітили в ньому багато невідповідностей заявленим характеристикам. А таких машин на острові продали 2 600 одиниць. Зокрема, Nissan заявив про пробіг 380 км по європейскому циклу NEDC та 270 км по циклу WLTP. Однак на практиці автомобіль ледве проїжджає 200 км.

Ще одна невідповідність – час зарядки. Виробник обіцяв, що автомобіль на швидкій електрозарядній станції можна буде зарядити на 80% за 40-60 хвилин. Однак на практиці для цього треба години дві – дві з половиною. Це трапляється, коли власник заправляє таким чином “Ліф” кілька разів на день.

Японський автовиробник Nissan відповідає на такі закиди власників тим, що електроніка авто намагається якнайдовше зберегти ємність батареї. Однак власників таке пояснення не задовольняє – вони хочуть отримати компенсації.

Нагадаємо, що нещодавно Nissan зізнався у підробці даних.