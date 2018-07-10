Фальсифікації були виявлені на кількох заводах компанії. Керівництво концерну визнало факт порушень прилюдно, через що акції Nissan моментально впали на 4,5%.

Для 19 моделей марки перевірки проводились з порушеннями, при чому на кількох заводах одночасно. Концерн Nissan офіційно визнав факт фальсифікацій данних.

Відповідну заяву було зроблено на спеціальній прес-конференції, повідомляє Reuters. Після серії перевірок з’ясувалось, що виробник підробляв дані про шкідливі викиди транспортних засобів через те, що випущені машини не вкладалися в нормативи. Фальсифікацією займалися на п'яти японських підприємствах Nissan.

Читайте також: Україна візьме кредит на будівництво доріг

Наразі підтверджено порушення при тестуванні незначної кількості машин – усього 1117, однак, як показує сумний досвід інших автовиробників, що вже були упіймані на подібних махінаціях, це може бути лише вершиною айзбергу.

За данними інформагентства, спеціалісти Nissan проводили випробування автомобілів за неналежної температури, вологості і швидкості, аби підігнати неекологічну техніку під нормативи.

Офіційне зізнання в фальсифікації даних обрушило акції Nissan більш ніж на 4,5%. Минулого року виробник вже відкликав 1,2 млн автомобілів на домашньому ринку через невідповідність внутрішнім вимогам.

Також цікаво: Поліція заарештувала топ-менеджера Porsche