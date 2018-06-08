Це питання честі.

Махінації з данними про шкідливі викиди вже довгий час спливають у різних автовиробників. Почалось усе з Volkswagen, тепер хвиля дійшла й до Subaru.

Перша інформація про проблему з'явилась минулого року, в квітні нинішнього були оприлюднені попередні дані розслідування. Не чекаючи його закінчення, генеральний директор і президент корпорації Subaru Ясуюкі Йосінага вирішив залишити обидві посади.

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Йосінага очолював Subaru з червня 2011 року, у структурі компанії працював з 1977 року, піднявшись на саму вершину з самого низу. За інформацією японських ЗМІ наступником Йосінаги стане нинішній віце-президент Том Накамура.



Фото: Ясуюкі Йосінага на прес-конференції з приводу “дизельгейту” / nyt.com

Скандал трапився після того, як стало відомо, що перевіряючі інженери на двох підприємствах Subaru підробляли дані у протоколах замірів шкідливих викидів нових автомобілів. Вони підганяли цифри під потрібні стандарти, а часом і самі випробування проводили не за регламентом. Внутрішнє розслідування виявило, що перевіряючі отримували неформальні вказівки від своїх керівників коригувати цифри, однак невідомо, чи стояв за усім цим Йосінага.

На початку травня правління Subaru оприлюднило офіційну заяву, у якій компанія визнала, що з 2012 по 2017 роки були сфальсифіковані дані тестів 903 випущених машин. Однак за останніми данними кількість скомпрометованих автомобілів перевищує півтори тисячі і початок цієї практики може бути значно давнішим.

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