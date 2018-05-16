Співробітники міністерства державних земель, інфраструктури, транспорту та туризму Японії провели обшуки в штаб-квартирі автоконцерну Subaru в токійському районі Сібуя. Влада Японії підозрює, що компанія фальсифікувала дані про витрату палива і викиди шкідливих газів.

Співробітники міністерства державних земель, інфраструктури, транспорту та туризму Японії нагрянули з обшуком в головним офіс компанії Subaru в токійському районі Сібуя. Приводом для таких дій стали полеглі на концерн підозри у фальсифікації даних про витрати палива та викиди шкідливих газів.

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Так, за версією слідства, за останній рік автовиробник підробив документи до щонайменше 900-м транспортним засобам дев'яти різних моделей. При цьому є ймовірність, що фальсифікація проводилася на заводі компанії в префектурі Гумма на постійній основі ще з 2002 року.

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На даний момент заплановано допит керівників автоконцерну і перевірка документації. Тим часом, Subaru вже принесла вибачення своїм клієнтами за завдані їм незручності, а також пообіцяла докласти всіх зусиль для запобігання подібних інцидентів.

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Скандал навколо Subaru став вже третім для автовиробників Японії. У 2016 році компанія Mitsubishi визнала факт масштабної підробки інформації про витрату палива. У минулому році інший великий виробник Nissan визнав, що протягом тривалого часу перевірку безпеки автомобілів на заводах перед відправкою в дилерські центри здійснювали працівники без відповідної кваліфікації.