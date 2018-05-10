У Республіці Білорусь в травні 2018 року почнеться виробництво електромобілів. Дві моделі компанії Zotye, а складатиме білоруський завод "Юнисон".

Доступніша модель, Zotye E200EV, буде комплектуватися електромотором потужністю 83 кінських сил і блоком акумуляторних батарей, ємність яких складе 24,5 кіловат-години. Це дозволить машині проїздити до 220 кілометрів на одній зарядці.

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Друга модель, Z500EV, машина більш високого класу. Її планують оснастити 129-сильним електромотором і акумуляторами, за допомогою яких пробіг передбачається збільшити до 250 кілометрів. Варто підкреслити, що в китайському концерні саме цю модель позиціонують як преміальну, так як вона буде оснащуватися шкіряним салоном, великим екраном інформаційно-розважальної системи.

Про ціни поки нічого невідомо, проте в Zotye припускають, що сітікар обійдеться покупцеві приблизно в 17 тис. доларів, а седан буде коштувати близько 22 тис. доларів.

Нагадаємо, що Zotye Holding Group - приватний китайський автовиробник, заснований у 2003 році. Холдинг об'єднує потужності з виробництва двигунів, трансмісій, штампувального виробництва і безпосередньо заводи по збору автомобілів.

Холдинг має 5 виробничих баз автомобілів і більше 10 дочірніх компаній. Крім того, до складу Zotye Holding Group входять 6 центрів наукових досліджень і розвитку в Китаї, Кореї та Італії.

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Україна теж має перспективи по виробництву електромобілів, зокрема законодавча база з цього питання вже підготовлена. Проте велика кількість економічних та соціальних проблем та полутична нестабільність відлякують потенційних інвесторів. Зараз в Україні простоюють всі автомобільні заводи окрім «Єврокар», який займається складанням авто марки Skoda.