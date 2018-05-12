Під час свого візиту на Закарпаття прем'єр-міністр України Володимир Гройсман завітав на завод «Єврокар».

Метою візиту на Закарпаття Володимир Гройсман назвав особистий моніторинг проблем регіону і визначення аспектів у яких він “може допомогти регіону”. Окрім мовного питання, та пов’язаного з ним навчання дітей прем'єр цікавився станом доріг і здійснив візит на завод “Єврокар”.

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“Єврокар” зараз є єдиним підприємством в Україні яке виробляє легкові автомобілі. Нагадаємо, що Запорізький Автомобільний Завод (ЗАЗ) припинив виробництво легкових авто. Простоює також і Черкаський автомобільний завод “Богдан”.

За даними асоціації “Укравтопром”, в квітні силами всіх українських заводів було виготовлено 675 автотранспортних засобів. З них 615 автомобілів марки Skoda було складено на заводі “Єврокар”. Сукупна планова потужність трьох вищезгаданих підприємств галузі сягає 500 тис. автомобілів на рік.

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Чим саме зможе допомогти прем'єр-міністр єдиному працюючому підприємству у величезній галузі, яка зараз переживає глибокий занепад дізнаємося найближчим часом.