На 26-27 травня в Києві запланована дуже нестандартна акція в підтримку доступного розмитнення автомобілів. Організатори обіцяють цікаву розважальну програму.

Захід з назвою “OPEN AIR AUTO FEST Доступне Розмитнення" має відбутися у вихідні, 26-27 травня на автодромі "Чайка". Організатори сподіваються на значну кількість відвідувачів та обіцяють приємно їх здивувати.

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Організатори анонсують автошоу каскадерів-екстремалів, концерт Ярмака, авто перегони, перегляд фіналу Ліги Чемпіонів на великому екрані, АвтоЗвукШоу, шоу роботів, автопаті діджей сети до ранку та розіграш двох автомобілів серед усіх учасників акції.

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Крім цього заявлено тисячі паркомісць, кемпінги, відверта атмосфера та щире спілкування. Вхід планують зробити платним - 150 гривень з дорослих, дітям до 12 років безкоштовно.