У Києві оперативники вже затримали чоловіка, який через зауваження побив битою поліцейського.

Як повідомили в ГУ НП в Києві, інцидент стався на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці. До поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що вони госпіталізували 26-річного чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою голови. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група і наряд патрульної поліції.

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Встановлено, що потерпілий – поліцейський полку поліції особливого призначення. Неподалік від автозаправки на вулиці Богатирській працівник поліції помітив, як водій іномарки порушує правила дорожнього руху, чим створює аварійну ситуацію. Коли спецназівець зробив зауваження правопорушникові, той з двома пасажирами агресивно відреагував на критику.

"Зловмисник наздогнав поліцейського, який перебував за кермом на проспекті Степана Бандери і перекрив йому подальший рух. Коли правоохоронець вийшов з автомобіля, троє чоловіків почали кричати на нього, використовуючи нецензурну лайку. У розпал конфлікту водій автомобіля Volkswagen витягнув з салону автомобіля бейсбольну биту і вдарив працівника поліції по голові", – розповів начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Олексій Журавель.

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Через камери відеоспостереження оперативники швидко встановили номери машини підозрюваного і відстежили рух транспортного засобу. Затримання відбулося того ж вечора на вулиці Вацлава Гавела в Солом'янському районі столиці.

"Нападником виявився 18-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Свої дії він відмовився пояснювати на підставі статті 63 Конституції України. Його затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомили про підозру. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", – додав Олексій Журавель.

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З місця події правоохоронці вилучили знаряддя скоєння злочину. За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Хлопцеві загрожує до восьми років позбавлення волі.