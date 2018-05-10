Пішохід, якому автомобіль перегородив перехід дороги, порізав на ньому дві шини. І зняв це на відео.

В соцмережі Фейсбук викладено відео, в якому пішохід вчинив самосуд над автомобілем-порушником ПДР. Він зняв на відео, як ножем проколює дві шини на VW Golf. Автомобіль стояв на пішохідному переході. Пошкодження шини виявились боковими, глибокими, тобто шини відремонтувати не вдасться. Вартість подібних шин становить кілька тисяч гривень за одиницю.

Дії пішохода за українським законодавством кваліфікуються як більш важкі, аніж дії водія автомобіля.

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Так, порушення правил зупинки та стоянки водіями кваліфікується як адміністративне порушення, а пошкодження чужого майна – як кримінальне. Власнику автомобіля, який залишив його на пішохідному переході, передбачено штраф у розмірі 255 грн за ст.. 122, ч. 1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

А от людині, котра пошкодила чуже майно, загрожує набагато серйозніша відповідальність – згідно ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна" Кримінального кодексу, карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (а це 850 грн.) або виправними роботами на строк до двох років, чи позбавленням волі на строк до трьох років.

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