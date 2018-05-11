Виробництво автомобілі в Україні продовжує падати. Наразі реально працює лише один автоскладальний завод з виробництва легковиків.

За попередніми даними асоціації “Укравтопром”, в квітні силами шести українських заводів було виготовлено 675 автотранспортних засобів. Таким чином, у порівнянні з попереднім місяцем, обсяг випуску автотранспорту в країні знизився на 13 відсотків.

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Статистику легкового сегмента вітчизняного автопрому як і раніше продовжує формувати тільки великовузлове складання автомобілів марки Skoda, обсяг випуску яких в квітні впав на 10% до березневого результату. Всього в минулому місяці було зібрано з шкодівських машинокомплектів 615 авто.

Виробництво автобусів за місяць знизилося на 13% і становило 54 од. Три автобуси виробив "ЗАЗ”, по одному – Корпорація “Богдан” і чернігівський автозавод корпорації «Еталон», завод «Часівоярські автобуси» виготовив 14 автобусів і “Черкаський автобус” – 35 од.

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Комерційних автомобілів в квітні було вироблено 6 шт. – один на ЗАЗі і п’ять на заводі “Черкаський автобус”. Такий показник на 79% менше березневого результату. У статистиці відсутні дані по КрАЗу, який з незрозумілих причин перестав розкривати інформацію про обсяги виробництва своїх автомобілів з серпня 2016 року.