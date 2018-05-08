Зараз у парламенті готують черговий законопроект, який повинен вирішити проблему з автомобілями на іноземній реєстрації в Україні. Свої пропозиції висловив член податкового комітету ВРУ Роберт Горват.

Саме Роберта Горвата називають головним автором закону про пільгове розмитнення, що зараз діє в Україні. Але обмеження які мстіться в діючому документі на разі не дозволяють легалізувати автомобілі старше 2010 року випуску які не відповідають вимогам Евро-5. Нагадаємо, що переважна більшість “євроблях” - значно старші за віком автівки.

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“Я буду подавати законопроект, в якому будуть чітко прописані правила користування автомобілями із іноземною реєстрацією на території України. Орієнтовно, це буде виглядати наступним чином: чим старіша машина – тим більший акциз має бути сплачений під час реєстрації.

Якщо ти маєш машину 90-х років, яку ти купив за 500 євро у Польщі чи Німеччині – то заплати, будь ласка, 2,5 тис. євро за її реєстрацію. Якщо авто 2005 року – має бути сплачено десь 40% від вартості, якщо 2010 року і вище – десь 30% вартості. Наголошую, суми поки що умовні. Але за такою діаграмою ми маємо дійти до фінішу”, – розповів пан Горват.

Проблема автомобілів з іноземною реєстрацією буде вирішена найближчим часом, пообіцяв нардеп. На думку депутата важливо, щоб власники машин, які купили автомобілі і сплатили всі податки, не залишились дискримінованими по відношенню до тих, хто завозить “євробляхи” і не платить ніяких податків.

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Нагадаємо, днями голова комітету ВР з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна заявила, що питання про легалізацію “євроблях” буде на порядку денному лише після узгодження захисту вітчизняного ринку. Ії коментар свідчить про неабияку політизованість цього питання.