Цей рік видається непростим для продавців нових автомобілів. З одного боку, як здається трейдерам, їм заважають євробляхи, з іншого – вживані авто, розмитнені за пільговими ставками.

Втім, якщо “євробляхи” впливають на ринок нових авто досить опосередковано, то авто розмитнені за пільговими ставками складають ледь не пряму конкуренцію. Справа в тім, що левова частка євроблях має ціновий діапазон 1500-3500 доларів, а розмитнені за пільговими тарифами “свіжі” автомобілі по своїй вартості набагато ближче до нових, що продаються в автосалонах. Об `єми продажів нових та пільгових авто вже майже зрівнялись.

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Так за даними асоціації «Укравтопром», в квітні 2018 року первинну реєстрацію в Україні пройшли 13,3 тис. Легкових автомобілів, з них 6,8 тис. Нових і 6,5 тис. бувших в експлуатації. При цьому, в сегменті нових автомобілів приріст первинного ринку склав всього 5%, а автомобілів з пробігом було поставлено на облік на 44% більше ніж за квітень минулого року.

Активному поповненню національного автопарку іномарками з історією сприяє дія знижених акцизів на імпорт легкових автомобілів, що були в експлуатації, під які в цьому році потрапляють машини віком до 8 років, відзначають в Асоціації.

Найбільша кількість імпортного секонд-хенду припадає на автомобілі Volkswagen. У квітні українську прописку отримали 1004 машини цієї німецької марки. В результаті, частка машин з пробігом в загальному обсязі квітневих первинних реєстрацій автомобілів Volkswagen, склала 62%.На другій позиції Renault c результатом 888 авто.

Це на 31% більше, ніж реалізація нових Рено в Україні в тому ж місяці.

Автомобілі з пробігом марки Skoda отримали 592 українських реєстраційних документа, що на 54% більше ніж нові Шкодовські авто. Вживані автомобілі Ford були зареєстровані в кількості 485 шт. - дві третини від загальної кількості квітневих продажів Форда в Україні. Замикає п'ятірку лідерів Opel. Перевага віковим Опеля віддали 349 українців проти 16, які обрали нові машини цієї марки.

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Всього за період з січня по квітень український парк поповнився на 25,2 тис. бувших в експлуатації легкових автомобілів, що на 85% більше ніж за аналогічний період минулого року.