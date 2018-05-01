В Subaru визнали фальсифікацію показників витрати палива майже у тисячі автомобілів.
Subaru власними силами провела розслідування, та виявила порушення у відношенні майже тисячі своїх автомобілів. Внутрішнє розслідування почалося ще в грудні 2017 року, та стосувалось авто, випущених з 2012 по 2017 роки.
Як і у випадку з VW, виявлені порушення стосуються показників витрат палива. Компанія розпочала розслідування після того, як співробітники одного з заводів повідомили про порушення під час фінальних перевірок машин. Інформація “сплила”, коли Subaru почала випуск моделі GT86 для Toyota.
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У результаті перевірки комісія виявила невідповідності даних про фактичне споживання палива у 903 автомобілів, які були випущені на японському заводі Subaru в період з грудня 2012-го по листопад 2017 року. При цьому, за свідченнями співробітників заводу, махінації з данними могли розпочатись ще у 2002 році.
Згідно зі звітом Subaru, інспектори виробництва іноді корегували значення показників, аби мати менше “паперової роботи”. У компанії пояснили, що реальні результати витрати палива не тільки занижувалися, а іноді й навпаки – завищувалися. При цьому всі 903 автомобіля були згодом перевірені на відповідність стандартам безпеки, що зараз діють в Японії.
Керівництво Subaru заявило про те, що компанія жалкує про цю помилку, яка, до того ж, була виявлена на тлі недавнього скандалу, пов'язаного фінальною оцінкою якості машин, що проводилась неналежним чином. Аби запобігти виникненню подібних ситуацій в майбутньому і “відновити втрачену довіру”, Subaru планує вжити певних заходів на усіх рівнях виробництва від керівників до рядових співробітників.
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