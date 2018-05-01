В Subaru визнали фальсифікацію показників витрати палива майже у тисячі автомобілів.

Subaru власними силами провела розслідування, та виявила порушення у відношенні майже тисячі своїх автомобілів. Внутрішнє розслідування почалося ще в грудні 2017 року, та стосувалось авто, випущених з 2012 по 2017 роки.

Як і у випадку з VW, виявлені порушення стосуються показників витрат палива. Компанія розпочала розслідування після того, як співробітники одного з заводів повідомили про порушення під час фінальних перевірок машин. Інформація “сплила”, коли Subaru почала випуск моделі GT86 для Toyota.

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У результаті перевірки комісія виявила невідповідності даних про фактичне споживання палива у 903 автомобілів, які були випущені на японському заводі Subaru в період з грудня 2012-го по листопад 2017 року. При цьому, за свідченнями співробітників заводу, махінації з данними могли розпочатись ще у 2002 році.

Згідно зі звітом Subaru, інспектори виробництва іноді корегували значення показників, аби мати менше “паперової роботи”. У компанії пояснили, що реальні результати витрати палива не тільки занижувалися, а іноді й навпаки – завищувалися. При цьому всі 903 автомобіля були згодом перевірені на відповідність стандартам безпеки, що зараз діють в Японії.

Керівництво Subaru заявило про те, що компанія жалкує про цю помилку, яка, до того ж, була виявлена ​​на тлі недавнього скандалу, пов'язаного фінальною оцінкою якості машин, що проводилась неналежним чином. Аби запобігти виникненню подібних ситуацій в майбутньому і “відновити втрачену довіру”, Subaru планує вжити певних заходів на усіх рівнях виробництва від керівників до рядових співробітників.

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