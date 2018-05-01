Nissan представив нову модель - електричний седан Sylphy Zero Emission. Автомобіль побудований на базі електрокара Leaf другого покоління.

На одному заряді акумуляторів седан може проїхати близько 340 кілометрів, що далеко від рекордних показників.

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У список оснащення електричного Nissan Sylphy входять підігрів сидінь, а також система управління деякими функціями автомобіля за допомогою смартфона.

Інші технічні характеристики седана поки не розголошуються.

Продажі новинки стартують в кінці 2018 року. Спочатку автомобіль буде представлений тільки в Китаї. Чи буде пізніше Sylphy продаватися в інших країнах, наразі невідомо.