Мінінфраструктури планує взяти кредит у Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на будівництво обласних доріг в Україні.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, для цього потрібні відповідні законодавчі зміни, а гарантією відшкодування кредитних коштів стане Дорожній фонд.

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"У нас була дискусія з прем'єр-міністром України, з Міністерством фінансів. Ми хочемо впровадити інший механізм для фінансування обласних доріг. 35% з Дорожнього фонду призначені для обласних доріг. Після законодавчих змін ми пропонуємо спільно з європейськими партнерами, ЄБРР і ЄІБ, запустити програму кредитування областей. Саме ці 35% з Дорожнього фонду будуть гарантією повернення коштів. Мета - за 1-2 роки відбудувати все дороги обласного значення ", - заявив Омелян.

Як приклад, міністр навів Закарпатську область, де для будівництва доріг необхідно близько 2 млрд грн. "Кредитні кошти дуже дешеві, процентна ставка становить 1-1,5%. Ми можемо спокійно протягом 2 років відбудувати все дороги, а іншу частину коштів спрямовувати на утримання доріг або інші великі інвестиційні проекти", - уточнив Омелян.

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Міністр нагадав, що на сьогоднішній день в Дорожньому фонді понад 1 млрд євро, а в наступному році буде 1,5 млрд, а в 2020 р - мінімум 3 млрд євро.