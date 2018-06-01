Енергетична компанія ДТЕК показала світові свій новий проект під назвою STRUM. На першому етапі мережа буде складатись з десяти швидких зарядних станцій, які здатні повністю зарядити будь-який сучасний електромобіль за 25-50 хвилин.

На даному етапі розвитку найбільша проблема електромобілів це не обмежений запас ходу. Найголовніша проблема – швидкість зарядки. Переважна більшість сучасних електромобілів має запас ходу що перевищує 150-200 км. Але зарядка тягового акумулятора від побутової електромережі займає більше шести годин. Для користування електромобілем в місті це прийнятно, але вимагає чіткого планування маршрутів.

Одним з головних недоліків електромобіля в очах користувачів було саме обмеження свободи руху. Компанія ДТЕК запропонувала власникам електромобілів вирішення цієї проблеми. Зараз мережа швидких зарядних комплексів складається з восьми діючих точок, розташованих у торгівельних та бізнесових центрах столиці. До кінця червня кількість точок зарядки збільшиться до десяти.

За словами заступника директора зі стратегії та розвитку бізнесу ДТЕК Олександра Оніщенка 90% відсотків заряду електромобілі отримують у місцях постійної стоянки. Тобто люди які мають електромобіль заряджають його вдома, в гаражі чи на паркінгу. Лише 10% заряду може бути отримано власниками електромобілів на швидких зарядних станціях. «Швидкі зарядки дають власникам електромобілів відчуття свободи», каже пан Оніщенко. На його думку навряд чи хтось буде постійно заряджати електромобіль на швидких зарядних станціях, але за 15-20 хвилин поповнити запас ходу на 50-100 кілометрів можна буде в разі наганної потреби.

Для користування швидкими зарядкам необхідно встановити на сматрфон або планшет програму з App Store або Play Маркет додаток що називається STRUM Charging. Будь які дії з зарядними станціями відбуваються за допомогою додатку. Вартість зарядки складає чотири або вісім гривень за кВт в залежності від протоколу заряду.

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В перспективі швидкі зарядні станції будуть встановлюватись на трасах, це дасть можливість подорожувати на електромобілях. Компанія ДТЕК зараз відкрита для співробітництва в цьому напрямку. Встановлення швидких зарядних комплексів можливо на базі вже існуючих АЗС, ресторанів, готелів або інших об'єктах придорожньої інфраструктури.