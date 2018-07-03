Міністр інфраструктури Володимир Омелян під час презентації транспортної стратегії запевнив, що до 2030 року весь громадський транспорт в Україні має бути електричним.

Міністр вважає такий сценарій розвитку цілком реальним. Певно тому, що корпорація “Богдан”, яка здатна виготовляти кузова для електричних автобусів, належить Олегу Гладковскому (Сивнарчуку) – надійному бізнес-пертнеру президента України.

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Провідний постачальник електроенергії, компанія ДТЭК Рината Ахметова, вже відкрила першу в Україні мережу зарядних станцій для електромобілів. Можна припустити, що ДТЭК залюбки підтримає і проект по електрифікації громадського транспорту.

Компанія BYD, яка є світовим лідером з виробництва аккумуляторных батарей, теж зацікавлена у співробітництві з Україною. Адже за китайським законодавством ввозити літій з Китаю заборонено, а Україна володіє чи не найбільшими покладами літію у Європі.

До того ж нинішнє українське законодавство дозволяє видобувати літій для виробництва батарей для електротранспорту на пільгових умовах. Для китайської компанії це дуже приваблива пропозиція.

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Як бачимо, всі вихідні данні позитивні, отже реалізація проекту електричного громадського транспорту в Україні виглядає цілком реальною.