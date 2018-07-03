Провідний інженер американського автовиробника Tesla покинув компанію. Це найбільша втрата за останні кілька років.

Даг Філд, який займав пост віце-президента по інженерній роботі, не повернеться зі своєї тривалої відпустки, в яку він пішов на початку травня поточного року. Як очікувалося, він повинен був знову вийти на роботу через шість тижнів, однак цього так і не відбулося.

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У Tesla підтвердили, що Філд більше не є співробітником компанії і через п'ять років роботи в ній готовий "рухатися далі". Даг Філд став однією з найпомітніших втрат в керівному складі Tesla за останні два роки.

Філд працював в Tesla з 2003 року і, будучи провідним інженером, відповідав за виробництво електромобілів. За даними газети, саме він зміг спростити інженерну конструкцію машини Model 3, домігшись таким чином зниження витрат на її складання, що дозволило зменшити підсумкову вартість.

У неділю глава Tesla Ілон Маск заявив, що обсяги випуску нових електромобілів Model 3 досягли цільового показника в розмірі 5 тис. Машин на тиждень. За словами Маска, в наступному місяці компанія розраховує підвищити його до 6 тис.

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Раніше агентство Reuters повідомило, що робота над останніми з 5 тис. Автомобілів Model 3 була завершена на підприємстві Tesla під Фрімонті (штат Каліфорнія) в минулу неділю. У компанії розраховували вийти на такий рівень виробництва ще в кінці 2017 року, однак через серію проблем в технологічному процесі це не вдавалося.

Як відзначило агентство, залишається неясним, чи зможе Tesla підтримувати такі темпи в довгостроковій перспективі.