На думку Ілона Маска автомобілі Tesla мають виготовлятись роботами. 95% процесу виробництва кузовів Tesla Model 3 вже виконуються без участі людей.

Гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що було помилкою намагатись швидко перейти повної автоматизації процесу збирання Tesla Model 3. Це непростий шлях, але частину процесу все ж вдалося повністю передати від людей автоматизованим системам.

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За ідеєю Маска, Тесли мають збирати роботи. Проте, повністю виключити людей з процесу виготовлення авто буде складно. По крайній мірі на даному етапі розвитку.

Вже зараз кузова нової моделі на 95% збираються саме роботами без участі людей. На початку червня було відкрито новий завод, де збиратимуть корпуси електрокарів.

Кузов Tesla — це одна з найскладніших частин у виробництві автомобіля, тож Маск із радістю повідомив журналістам, що не тільки цей процес, а й транспортування, підготовка і зварювання корпусів також автоматизовані майже на 100%.

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За контроль якості електрокарів також відповідальні роботизовані системи: зараз на новому заводі працюють 47 роботів, які сканують корпуси машин у 1900 місцях, виявляючи дефекти. Їхні датчики здатні виявляти тріщини розміром від 0,15 мм.

Під час фінальної перевірки електрокару звукові датчики замірюють рівень вуличного шуму і вітру всередині кожного авто.Ці дані зберігаються окремо для кожної випущеної Тесли, тож сервісні центри зможуть мати максимум інформації про автомобіль, як тільки він виїде за межі фабрики.

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Маск заявив також, що на виробництво 5000 автомобілів на тиждень Tesla вийде до кінця червня.