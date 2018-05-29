Система під назвою Ekin Patrol G2 також може читати автомобільні номерні знаки та автоматично виписувати штрафи за неправильну парковку та перевищення швидкості.

Ekin Patrol G2 – новітня система для поліцейських автомобілів, котра робить їх на крок ближче до реальності фільму “Робокоп”.

Компактний блок з камерами виглядає як звичайна поліцейська “мигалка” й розміщується на даху патрульних автомобілів. Ekin Patrol G2 може розпізнавати обличчя людей та номерні знаки автомобілів, а також автоматично виписувати штрафи за порушення правил паркування та швидкісних обмежень.



Фото: Система розпізнавання обличчя / genapilot.ru

Система, створена турецькою компанією Ekin, здатна зчитувати данні з автомобілів у п’яти смугах руху, а камери блоку Patrol G2 охоплюють 360 градусів довкола поліцейського автомобіля. Система може обмінюватись інформацією з іншими патрульними автомобілями, та поліцейськими транспортними засобами – Patrol G2 можна встановлювати на мотоцикли й велосипеди.

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