Час промайне швидко і скоро на ринку електромобілів вибір буде набагато більший. Та ми вже зараз знаємо, які з прийдешніх новинок будуть популярнішими за решту.

Сьогодні вже десятки автокомпаній готуються вивести на ринок серійні електромобілі, у наступне десятиліття світ автомобілів зміниться. Давайте поглянемо на найцікавіші майбутні новинки, що вийдуть протягом найближчих двох років.

Nissan Leaf та Tesla Model S проторували шлях для наступників. І вони прийшли: Tesla Model 3, Chevrolet Bolt, Jaguar i-Pace та чимало інших. А прийде ще більше. Ми вважаємо, що ці моделі зроблять прорив кожен у своєму сегменті.

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5 місце

VW I.D.

За непідтвердженою інформацією, серійне втілення концепту електричного хетчбека Volkswagen I.D. отримає назву Neo. Німецька компанія збирається вивести цю модель на ринок у 2020 році. На фото від німецького видання Bild нібито серійна версія автомобіля. Усе вказує на те, що саме цей хетчбек стане першою самостійною електричною моделлю марки (e-Golf не рахується, оскільки є модифікацією авто з ДВЗ). Цей електрокар цікавий ще й тим, що на ньому вперше може бути широко використана технологія автономного управління.

Діапазон: 400+ км;

Акумулятор: 60 кВт-год;

Ціна: ~ $30 000;

Вихід: 2020 рік.

4 місце

Mercedes-Benz EQC

Четверту позицію віддаємо ще одному німецькому електрокару, але цього разу з сегменту кросоверів. Коли EQC з’явиться у продажу наступного року, він вже матиме сильних 3-5 конкурентів у своєму класі, однак Mercedes був би не Мерседесом, якби не посунув усіх, хто заважає йому бути у лідерах. Mercedes обіцяє зробити EQC одним з найрозкішніших та найпотужніших та динамічних автомобілів класу SUV.

Діапазон: ~ 400 км;

Акумулятор: 70 кВт-год;

Ціна: ~ $70 000;

Вихід: 2019 рік.

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3 місце

Volvo XC40 EV

Новий Volvo XC40 шалено популярний у Європі і знайшов чимало покупців за її межами. З електричною силовою установкою компактний кросовер, звичайно, буде дорожчим за традиційні версії з ДВЗ, однак, ймовірно, буде одним з найдоступніших у сегменті люксових SUV малого розміру. Так чи інакше, шведи обіцяють вивести новинку на ринок вже наступного року і якщо цінник, як очікується, буде нижчим за $45 000 – кросовер має усі шанси стати таким же популярним, як і його неелектричні версії.

Діапазон: ~ 400 км;

Акумулятор: 70 кВт-год;

Ціна: ~ $45 000;

Вихід: 2019 рік.

2 місце

Porsche Taycan

Porsche обіцяє, що Taycan, котрий виріс з концепту Mission Е, збереже усі цінності класичних спорткарів марки і при цьому матиме усе для того, аби посоромити усіх однокласників. Що ж, як мінімум дизайн “Тайкана” дійсно один з кращих серед серійних електрокарів, що вийдуть найближчим часом. Фірма почала активно розвивати мережу швидкісних зарядних станцій по усьому світу, що має допомогти першому електрокару Porsche завоювати серця покупців.

Діапазон: ~ 480 км;

Акумулятор: 100 кВт-год;

Ціна: $ 80 000;

Вихід: 2019

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1 місце

Tesla Roadster

Протягом 2008-2012 років Tesla випустила близько 2600 електричних спорткарів з відкритим дахом – Roadster. Вартість моделі у $110 тисяч та новизна самої концепції електромобіля відлякували покупців. Та наступний Tesla Roadster, що має з’явитись у 2020 році, може у перший же день зібрати втричі більше попередніх замовлень з депозитом.

Ілон Маск запевнив, що це буде найпотужніший і найшвидший автомобіль з будь-коли випущених його компанією. Прискорення до сотні за 2 секунди і максимальна швидкість більше 400 км/год, чотири електродвигуни, ракетні мікро-двигуни, запас ходу у 1000 км… І усе це за $200 тисяч за базову версію. Це буде щось вражаюче! Варто дочекатись.

Діапазон: 1000 км;

Акумулятор: 200 кВт-г;

Ціна: $200 000;

Вихід: 2020 рік.

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