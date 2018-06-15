Творці Тайкана стверджують, що у ньому є те, чого бракувало іншим електрокарам.

У рекламному відео, присвяченому новому Porsche Taycan, відомому раніше як Mission E, між рядків читається закид до Tesla, BMWi та майбутнього E-Tron. У Штутгарті певні, що усім іншим електромобілям бракує чогось особливого.

Цього тижня Porsche оголосила, що перший електрокар марки носитиме назву Taycan. Короткий рекламний ролик, що з’явився слідом, стверджує, що це єдиний “електрокар з душею”.

“Хтось каже, що це як вітер. Як гравітація: хоч її не можна побачити, та ти знаєш, що вона існує. Ти не знайдеш кнопки на панелі приладів, що вмикає її чи відповідного розділу у інструкції користувача. В нас немає малюнків цієї речі, ми не знаємо, скільки вона важить, не можемо виміряти її швидкість на треку… Запитайте 10 інженерів про неї і отримаєте 10 різних відповідей. Та ніхто не буде сперечатись, що вона існує. Усього одного дня за кермом достатньо, аби зрозуміти, що це найголовніша частина автомобіля – незамінний компонент; річ, котру любиш усе більше, з кожною пройденою милею. Річ, котрої тобі постійно бракує у автомобілі будь-якої іншої марки. Душа! Вона є в кожного автомобіля Porsche, що будь-коли був збудований. І завжди буде!”

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