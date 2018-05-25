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Хоча Фердинанд Порше відкрив свою майстерню Dr. Ing. h. c. F. Porsche GmbH у Штуттгарті ще в 1931 році, перший автомобіль з шильдою Porsche був випущений лише 8 червня 1948 року. Тож за два тижні легендарні німецькі спорткари святкуватимуть 70 річницю. До цієї дати на офіційному каналі Porsche у рубриці “Журнал 9:11” з’явилось відео про найважливіші моделі в історії марки.

Відкриває список оригінальна модель 356 SL 1951 року. Він був першим німецьким автомобілем з суфіксом SL, що означав Super Light, тобто надлегкий кузов. Він мав плаский 1,1-літровий двигун потужністю 46 кінських сил, котрий дозволяв автомобілю вагою 640 кг розвивати швидкість у 160 км/год.

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Наступне десятиліття знаменує модель Porsche 911 2.0 Coupe випуску 1964 року. Спочатку модель було названо 901, та “інший автовиробник” (мається на увазі Peugeot) мав ексклюзивні права на індекси з трьох цифр з нулем у центрі, тож Porsche перейменували у 911. З тих пір цей індекс має стійкі асоціації з Порше.

Іконою сімдесятих Porsche вважає гночний 917 KH, створений для перегонів “24 години Ле-Мана”. Це був перший автомобіль компанії з 12-циліндровим двигуном. П’ятилітровий агрегат розвивав 630 кінських сил потужності і максимальну швидкість у 360 кілометрів на годину. Спорткар приніс Porsche перемогу в перегонах не лише у 1970 році, а й у наступному. А ще у 1971 році на екрани вийшов фільм “Ле Ман” зі Стівом МакКуїном та Porsche 917 KH у головних ролях. До речі, у 2017 році той самий 917-й з фільму був проданий за 14 мільйонів доларів.

Ера диско – 1980-ті роки стали часом успіху для моделі з індексом 959. На час своєї появи цей Порше був найшвидшим серійним спорткаром у світі. Було випущено усього 292 таких Porsche, з яких лише 29 екземплярів мали комплектацію Sport, полегшену на 100 кг. 1988 року журналісти видання Auto Motor und Sport на трасі Нардо в Італії розігнали 959S до 339 км/год.

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Кажуть, що саме Boxster допоміг компанії Porsche залишитись на плаву у 1990-х роках. Модель стала однією з найдоступніших Порше усіх часів, тому у відео неймовірний суперкар Carrera GT обійшли увагою.

Початок нового тисячоліття ознаменував дебют першого у історії Porsche позашляховика. Успіх Cayenne мав (та й має понині) неймовірний, цей кросовер повернув німецькому виробнику ледь не втрачений імідж та приніс чималі прибутки.

Нинішня декада добігає кінця. Ключовою фігурою 2010-х Porsche вважає 918 Spyder, котрий свого часу носив корону найкращого автомобіля Нюрбургрінгу. Вперше серійному автомобілю вдалось вийти за межі 7 секунд, час проходження кола 918 Spyder складав 6 хвилин і 57 секунд. Було випущено усього 918 таких машин.

До кінця цього десятиліття Porsche обіцяє вийти на ринок з повністю електричною моделлю Mission E. Можемо припустити, що з неї почнеться нова віха у історії марки.

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