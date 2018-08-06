Мерседесу є що протиставити розкішному Rolls-Royce Cullinan!

Mercedes-Maybach Ultimate Luxury – річ настільки незвичайна та надзвичайна, що поки що не має аналогів. Daimler обіцяє втілити цей концепт у життя лише наступного року, а поки що дозволив обраним “торкнутись прекрасного”. Німці й тут пішли незвичним шляхом, дозволивши провести тест-драйв концепта.

За кермо відео-блогера Алана Єнілєєва не пустили, однак показали машину на ходу, а це вже чимало. “Абсолютна Розкіш” у розумінні німецького автовиробника має 5,2 метри у довжину, кузов седан з пропорціями позашляховика, приголомшливі 24-дюймові диски, у салоні – найвишуканішу шкіру, рідкісну деревину й справжню позолоту, а головне – відсутність вібрацій кузову, шуму й необхідності відвідувати АЗС разом з простими смертними, адже силова установка Mercedes-Maybach електрична.

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Чи варто казати, що усередині Mercedes-Maybach царський рівень комфорту. Крісла з підігрівом, охолодженням, кількома видами масажу, холодильний бокс і навіть чайник з вишуканим сервізом. Точно не гірше, ніж у головного конкурента – Rolls-Royce Cullinan.

Потужність розкішного крос-седана оцінюється у 750 к. с., що надходять від чотирьох електродвигунів. Запас ходу обіцяють більше 500 км. А от про ціну творці Mercedes-Maybach Ultimate Luxury поки що мовчать.

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