А може й не пощастило... Дивіться відео.

Збудований вручну. Кожен автомобіль унікальний. Приковує погляди, з’явившись будь-де. Здогадуєтесь про яку машину мова? Так, про один з найдорожчих та найрозкішніших автомобілів світу Rolls-Royce Phantom. Та чекайте. “Один з найдорожчих” за 80 тисяч доларів. Буває й таке. Але ось що отримує покупець такого авто.

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Хоробрий хлопчина з YouTube-каналу Hoovies Garage придбав собі Phantom 2005 року випуску за 80 “кілограмів баксів” і вирішив показати свою нову іграшку у 17-хвилинному відео.

На перший погляд автомобіль у досить непоганому стані, як на 13-річний екземпляр. Та не все працює добре, тож скоро стає зрозуміло, чому машина з 80 000 км на одометрі коштувала вдвічі-втричі менше середньої ринкової вартості.

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