30 хвилин – як перший погляд.

Детальний огляд нового розкішного позашляховика Rolls-Royce Cullinan від відео-блогера показує SUV у найменших дрібницях.

Огляд пари Rolls-Royce Cullinan від Carvlogger на YouTube дозволяє проникнути у світ Каллінан та зрозуміти, чим вони відрізняються. Нажаль відео доступне лише англійською, однак це той випадок, коли слова, скоріше, зайві – “краще один раз побачити”.

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Зауважимо, що на огляді представлені не базові комплектації кросовера. Стартова ціна моделі – орієнтовно 325 тисяч доларів, однак на відео ми бачимо машини, вартість яких наближається до 400 тисяч.



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