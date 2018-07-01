Броня класу B7, куленепробивні вікна, системи пожежогасіння та димової завіси, посилена підвіска, потужний двигун... бракує лише гусениць.

Американська фірма Rezvani Motors стала відомою після виходу у світ гіперкару Rezvani Beast, однак це не єдине чудовисько у модельному ряду марки. Оновлена версія позашляховика під назвою Tank Military Edition – це справжній монстр у подобі автомобіля.

Rezvani Tank його творці відтепер іменують не інакше, як “екстремальна тактична машина”. Позашляховик отримав бронювання класу B7 (за однією з класифікацій – вищий ступінь захисту від стрілецької зброї) і куленепробивним склом, тепловізором, системою пожежогасіння, пристроєм постановки димової завіси, посиленою підвіскою і тому подібними атрибутами військового автомобіля. Йому б точно згодились нещодавно створені співвітчизниками колеса, що можуть перетворюватись на гусениці.

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Фото: 2019 Rezvani Tank Military Edition / Rezvani Motors

“Танк”, окрім того, отримав ще й потужний двигун у якості опції. Якщо звичайний Rezvani Tank оснащений оснащується 500-сильним 6,4-літровим V8, то Military Edition можна обладнати знаменитим 717-сильним Hellcat від однойменного суперкара Dodge.

Глава фірми Ферріс Резвані заявив, що екстремальна модифікація Tank – кращий спосіб вижити в умовах апокаліпсису. Щоправда, він обідеться трохи дорожче, ніж шапочка з фольги, мінімум 295 000 доларів. Така сума (а може й більша, якщо з додатковими опціями) не налякала відомого американського хіп-хоп виконавця Кріса Брауна, що вже придбав собі перший примірник Rezvani Tank Military Edition.

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