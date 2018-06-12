Армійський позашляховик нового покоління носить назву AM General NXT 360 – це нащадок Хаммера.

Днями у Парижі проходить найбільша міжнародна виставка озброєння Eurosatory 2018. Однією з найцікавіших автомобільних прем'єр цього року став армійський джип AM General NXT 360 – фактично, нове покоління легендарного HMMWV.

Hummer – зареєстрована торгова марка, під якою виробник, компанія AM General, поставляє позашляховик HMMWV на експорт. Під цією ж назвою з 1992 року продається цивільна версія автомобіля.

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У 2012 році Міністерство оборони США – основний замовник “Хамві” – оголосило про проект модернізації моделі вартістю у 48 мільйонів доларів. Метою програми модернізації було збільшення рівня захищеності автмообіля. Тож по суті представлений у Парижі автомобіль є четвертим поколінням HMMWV.

На відміну від попередника, NXT 360 є легким тактичним транспортним засобом з кузовом з броні. Клас балістичного захисту – B7. Протимінний захист під передніми колесами відповідає рівню 2а за стандартом Stanag (машина витримає підрив 6 кг тротилу), а під задніми колесами і в середній частині кузова клас захисту рівня 1+ за Stanag. Підлога позашляховика захищена протиосколковими матами, сидіння не мають жорсткого кріплення до підлоги.

NXT 360 має посилену підвіску здатну витримувати повну масу автомобіля до 7100 кг. Під капотом несе службу багатопаливний 6,5-літровий V8 турбо, потужністю 250 к.с. і 624 Нм, ад'ютантом в нього – 6-ступінчата автоматична коробка передач.



Військові полюбляють абревіатури і NXT 360 не став виключенням. NXT означає Next Generation, тобто нове покоління, а 360 – це кут обертання мобільної артилерійської установки HMMWV Hawkeye калібру 105 мм, розробленої спеціально під установку на Hummer.

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