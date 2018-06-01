Він брутальний, як грязюка на полігоні!

Навряд чи у світі знайдеться більш хардкорний воєнізований позашляховик, доступний цивільним, ніж Hummer H1. Та останнє творіння компанії Mil-Spec виводить армійський джип на абсолютно новий рівень брутальності.

Mil-Spec Launch Edition має під капотом 6,6-літровий турбодизель Duramax V8, що продукує 500 кінських сил потужності і 1355 Ньютонметрів крутного моменту, що передається на усі чотири колеса джипа через шестиступінчату автоматичну трансмісію Allison. До 96 км/год масивний позашляховик розганяється за 6,8 секунд, а максимальна швидкість Н1 становить 170 км/год.

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Фото: Mil-Spec Launch Edition Hummer H1 / Сarscoops, Mil-Spec

І хоча ці характеристики помітно кращі, ніж у будь-якого Hummer Н1, що виїжджав з заводу General Motors, версія Launch Edition є лише стартовою. Окрім неї Mil-Spec пропонує ще дві більш потужні комплектації Н1.

Цей Хаммер від Mil-Spec’s має посилену підвіску, захисне покриття кузову, оновлений інтер’єр у якому навіть прописалась аудіосистема JL з підсилювачем морського класу, з'єднанням Bluetooth та кілька роз’ємів USB-зарядки.



Коштує такий генеральський Hummer H1 218 499 доларів, причому замовити його можна у будь-якому кузові: дводверному, чотиридверному, кабріолет чи пікап.

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