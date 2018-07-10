І не просто Вейрон, а лімітована серія без даху – Vitesse WRC.

Родстер Bugatti Veyron Vitesse WRC – один з найшвидших родстерів на планеті. Мало кому спаде на думку виїхати на 1200-сильному гіперкарі туди, де асфальтом і не пахне. Та ще й пустити його в занос!

Veyron – це кілька мільйонів доларів, а спецверсія Vitesse WRC – ще кілька сот тисяч. Можливо, саме магічні літери WRC спонукали його власника відправити суперкар на грунтовку і показати його здатність крутити донати. На це страшно і боляче дивитись, але французький суперкар з честю витримав це непристойне випробування. Цікаво, що б показав на такому апараті Кен Блок?

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