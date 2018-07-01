На ньому спортсмен братиме участь у кількох серіях з раллі-кросу у США та Європі.

Відомий автогонщик, шоумен і власник компанії DC Shoes Кен Блок показав свій новий болід для участі у змаганнях з раллі-кросу – Ford Focus RS RX.

Хоча у Кена Блока є своя команда шалених автомайстрів під назвою Hoonigan Racing Division, новий бойовий Фокус для нього підготували не вони, а хлопці його напарника Стіва Арпіна з Loenbro Motorsports.

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Фото: Бойові боліди Ford Focus RS RX Кена Блока та Стіва Арпіна / Hoonigan

Пара Фокусів носить подібні лівреї від Death Spray Custom, кожна з яких має логотипи своїх спонсорів. “Коли я ухвалив рішення повернутися до кількох серій раллікрос цього року, я знав, що співпраця зі Стівом та його командою була правильним кроком. Не можу дочекатися, щоб повернутись за кермо на перегонах в Остіні 14 липня!”, – заявив Блок.

Обидва водії будуть змагатись у чемпіонаті Америки з раллі-кросу, а Блок окремо візьме участь у американському турі Чемпіонату світу з раллі-кросу.

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