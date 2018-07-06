У суботу, 7 липня, центр столиці України на кілька годин перетворять в Мекку автоспорту. Біля будівлі КМДА, стартує ралі "Столиця".

Про це під час прес-конференції розповів президент Київського міського автомотоклубу, пілот-рекордсмен Сергій Малик. "Гонка" Столиця "почне третій етап чемпіонату України з ралі. Перші два етапи пройшли в травні і червні. Відкрила сезон" ХVI ралі Галіція "потім - автогонка" Умань "на Черкащині. Ралі" Столиця "триватиме 7-8 липня. Після урочистого відкриття в Києві гонщики переїдуть в Житомирщину, де і відбудуться заїзди. Нагородження переможців пройде в селищі Іршанськ ", - зазначив Малик.

Читайте також: В Україні з’явиться державна мережа суперчарджерів

Він також висловив надію на те, що ралі "Столиця" стане по-справжньому традиційним і з кожним роком буде набирати обертів."Ми почали проводити перегони" за будь-якої погоди "ще в 1999 році. Тоді на старт ралі вийшли 36 екіпажів, а в 2005-му - вже 58, в тому числі - два англійських на автомобілях Ford Focus WRC. Потім з різних причин змагання деякий час не проводилися, а в цьому році відновилися. Очікуємо участі близько 30-ти екіпажів, які повинні подолати 118 кілометрів. Ми зробимо все від нас залежне, щоб ралі "Столиця" було по-справжньому традиційним і з кожним роком набирало обертів ", - сказав пілот.

У нинішньому сезоні чемпіонат України з ралі отримав нового генерального спонсора - паливну компанію Glusco. "Авторалі - захоплюючий і видовищний вид спорту, а ми хочемо допомогти спортсменам відкрити нові можливості, - підкреслила на прес-конференції директор з маркетингу і комунікацій Glusco Юлія Жаткіна. - На уманському етапі чемпіонату мені вдалося перевірити себе в якості другого пілота. Автоперегони - це справжнє випробування характерів, а ще вони допомагають відчути "дух партнерства".