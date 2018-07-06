Цього року в Україні буде розпочато створення мережі суперчарджерів – електричних заправок потужністю від 50 до 150 кіловат. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Кілька тижнів назад міністр презентував «Національну транспортну стратегію до 2030 року» згідно якої в Україні будуть автобани, Hyperloop та 50 аеропортів. Крім цього весь громадський транспорт має бути електричним, а частка електромобілів у продажу повинна складати не менше 50%. На думку пана Омеляна для забезпечення таких продажів електрокарів потрібна зарядна інфраструктура.

Читайте також: В Україні будуватимуть паркінги для електромобілів

"Цього року приватна компанія запускає суперчарджери – електричні заправки з потужністю від 50 кіловат. Ми хочемо спільно ще з однією державною компанією цього року розпочати, а наступного року завершити, встановлення суперчарджерів, але з більшою потужністю – 100-150 кіловат на кожну зарядку, щоб українці не боялися виїжджати за міста, а могли спокійно подорожувати. Наприклад – Київ-Одеса, знаючи, що вони проїхали 100-150 кілометрів і кожні 100-150 кілометрів стоїть суперчарджер, ти витрачаєш 10-15 хвилин на каву і їдеш собі далі. Це змінить психологічну картину, адже зараз власники електрокарів хочуть постійно перебувати біля розетки", – розповів Омелян.