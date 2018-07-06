Можливо, через 12 років всі парковки та стоянки будуть обладнані зарядними станціями для електромобілів.

Незабаром в Державних будівельних нормах (ДБН) буде вимога обладнувати паркінги для автомобілів зарядними станціями для електричних транспортних засобів. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе. Відповідна державна будівельна норма (ДБН) зараз обговорюється в відомстві.

"Сподіваємося, що до 2030 року буде вже 100% паркомісць оснащено для електромобілів. Але може бути й таке, що до 2025 року електромобілі витіснять інший транспорт. Може, в якомусь році взагалі заборонять бензинові або дизельні авто. Відповідно, паркінги мають бути готові до цього раніше", - зазначив Парцхаладзе.

Щодо існуючих парковок та районів з історичною забудовою, то тут теж доведеться будувати місця з електрозарядками. Парцхаладзе пояснив, що існують спеціальні технології будівництва паркінгів навіть під наявними будівлями. Як приклад він навів будівництво ЦУМу в Києві.

Нагадаємо, що з 1 вересня ширина дорожных смуг зменшиться.