Нові будівельні норми регламентують зменшення ширини дорожніх смуг. Автори нововведення мотивують таке рішення безпекою дорожнього руху.

Сьогодні в Україні ширина однієї смуги складає 3,5-3,75 метрів в залежності від призначення доріг. Але європейська практика показала, що дороги з меншою шириною смуг руху (3-3,25 метрів) підсвідомо спонукають водіїв їхати обережніше та з меншою швидкістю. Тому кількість аварій в них набагато менша.

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“Ми підвищуємо безпеку і комфорт людей. Тому одна з ініціатив, яку ми ввели в нових ДБН - звуження ширини смуг руху на дорогах”, пише на своїй сторінці у Фейсбук Лев Парцхаладзе, заступник міністра в Мінрегіонбуді. Замість таких широких смуг можна буде облаштувати велодоріжки, окремі смуги для громадського транспорту або додаткові для авто.

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На думку авторів, мета таких змін полягає у підвищенні безпеки дорожнього руху та зменшенні аварійності. Також повинна збільшитись пропускна здатність вулиць та зменшитись кількість заторів. Оновлений ДБН щодо вулиць і доріг вже опублікований і вступить в силу з 1 вересня 2018 року.