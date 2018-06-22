Мер Києва Віталій Кличко доручив службам очистити двори і вулиці столиці від покинутих авто. Проте законність примусового переміщення чужої власності досить сумнівна.

На думку мера, покинутий автомобіль можна визначити за візуальними ознаками. “Якщо автомобіль знаходиться в жахливому стані, ми бачимо, що на ньому відсутні номерні знаки, у нас є всі підстави, щоб евакуювати його на штрафмайданчик до з'ясування, хто є власником авто”, - сказав Кличко.

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Якщо ж власники не будуть знайдені, то з часом такий автомобіль потрібно утилізувати, вважає мер. Так, згідно з окремого розпорядження, голови РДА повинні забезпечити перевірку балансових територій на предмет виявлення таких транспортних засобів в термін до 2 липня 2018 року. Відповідальним на рівні міської адміністрації призначено заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

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Нагадаємо, що зараз в Україні не існує діючого закону про утилізацію автомобілів. Що буде робити КМДА, у разі якщо господар утилізованого авто знайдеться, наразі невідомо.