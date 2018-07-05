Honda Mean Mower призначена зовсім не для впорядкування газону. Її мета – рекорд швидкості.

Кілька років тому Honda встановила рекорд швидкості на газонокосарці у 187 км/год. Не так давно він був побитий і японський виробник підготував “апарат помсти” під назвою Honda Mean Mower Mk 2.

За попередніми данними новий апарат здатен розганятись до 215 км/год, але Honda намітила собі ціль у 240 км/год. Для цього “тракторець” обладнали найпотужнішим мото-двигуном з тих, що є в Honda: літровим агрегатом від спортбайка CBR1000R Fireblade потужністю 189 к.с. та 114 Нм крутного моменту.

Спробу встановити новий рекорд на газонокосарці виконає Джессіка Хокінс – колишня чемпіонка Британії з картінгу та пілот команди Excelr8 Motorsport у перегонах Mini Challenge.

Фото: Honda Mean Mower Mk 2 / Honda

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