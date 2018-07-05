Важко повірити, та такі кумедні автомобільчики, що виглядають, як іграшкові, пропонували американцям у той самий час, коли на піку популярності були величезні машини-кораблі.

Фірма Честона Лі Ешелмана сьогодні майже забута навіть у США, де у п’ятдесятих вона була досить відомою. А в нас про техніку Eshelman і взагалі навряд чи хтось чув. А між тим, ця компанія першою наважилась запропонувати американцям щось, менше за Corvette.

Компанія Ешелмана вела свою діяльність у 1953–1961 роках. Підприємство випускало дрібну моторну техніку, в тому числі моторолери, садові трактори, газонокосарки, катери, літаки, гольф-кари, снігоприбиральні машині, причепи і тому подібні речі.

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У 1953 році компанія випустила два мікрокари. Перший – Child's Sport Car – “Дитячий Спортивний Автомобіль” мав двигун потужністю у 2 кінські сили, розвивав максимальну швидкість у 24 км/год і був здатний катати пару дітлахів. Вартувала така іграшка 295 доларів. З урахуванням інфляції сьогодні ця цифра дорівнювала б $2768.



Фото: Eshelman СSC / Sothebys

А от модель ASC, тобто Adult’s Sport Car чи “Спорткар для дорослих”, вміщував лише водія, зате мав три кінських сили і максималку у 40 км/год. А ще світлотехніку, що дозволяла використовувати цей “спорткар” на дорогах загального користування. Одним з ключових посилів реклами цього мікромобіля була низька витрата пального: 70 миль на одному галоні. Зрозумілою для нас мовою це означало, що ASC використовав 3,78 літрів пального на 112 км шляху. Коштував ASC на сотню баксів дорожче дитячого – $395.

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Фото: Eshelman ASC / Sothebys

Також реклама повідомляла, що Eshelman ASC “ідеальний автомобіль для коротких поїздок – до торгівельного центру, на пляж чи на роботу”. Навіть діти могли впоратись з керуванням цим “дорослим” авто. А причепивши до нього візок – ще й заробляти доставкою газет.

Габарити обох моделей були 1400 мм у довжину, 610 у ширину і 580 – у висоту. Для порівняння: “Горбатий Запорожець” ЗАЗ-965 мав довжину 3330 мм! Дитячий CSC важив 102 кг, а модель ASC – 110 кг. Приблизно у той же час у СРСР випускались подібні автомобілі, але вони були виключно дитячими і переважно – педальними. Нещодавно одна з таких радянських іграшок – педальний Запорожець був проданий з аукціону за 70 тисяч гривень. Електричні ж з’явились пізніше і були надто дорогими для соціалістичних мас.

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