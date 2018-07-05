Так, Фіат збирається випустити серію таких "іграшкових" родстерів.

Літом 1958 року компанія Fiat випустила спеціальну серію свого компактного міського хетчбеку під назвою Fiat 500 Ghia Jolly, що пізніше став відомий під назвою Spiaggina . Тепер же, 60 років потому, італійці представили ювілейну серію Fiat 500 Spiaggina та Spiaggina'58.

Spiaggina підготовлений спільними зусиллями ательє Garage Italia та Pininfarina. Відкритий кузов, гарні диски, двотоновий кузов, диван, замість крісел, білосніжна шкіра у салоні і яхтова деревина у багажнику – стильність та елегантність Fiat 500 Spiaggina вище усіляких похвал.



Фото: Оригінальний Fiat 500 Ghia Jolly 1958 року / rmsothebys

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Фото: Fiat 500 Spiaggina від Garage Italia / Fiat

Якщо вам цікаво, то назва моделі Spiaggina означає “пляжний баггі”. Хоча Garage Italia говорить, що Spiaggina є унікальним шоу-каром, більшість його елементів усе ж можна буде замовити в дилерів Fiat. Принаймні у Європі.

Більш приземленим та реальнішим виглядає Fiat 500 Spiaggina'58. Ця версія “сінкеченто” також виконана у стилі перших моделей. Модель пропонуватиметься виключно в унікальному блакитному кольорі Volare з тканинним дахом кольору слонової кістки. Хромовані дзеркала та 16-дюймові легкосплавні диски в ретро-стилі підкреслюють класичний вигляд авто.

Фото: Fiat 500 Spiaggina'58 / Fiat

Таких кабріолетів Spiaggina'58 фірма випустить усього 1958 екземплярів. У Європі модель вже доступна для замовлення.

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