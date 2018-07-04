Італійські дизайнери доклали руку до легендарного японського суперкара, аби відзначити 50-ту річницю серії GT-R та компанії Italdesign.

Nissan GT-R50 від Italdesign – це квінтесенція спортивних можливостей GT-R та італійського стилю.

Побудований на базі моделі Nissan GT-R NISMO 2018 року унікальний автомобіль знаменує 50-річчя серії GT-R і компанії Italdesign. “Не часто одночасно трапляються дві настільки значущі події: 50 років, як Italdesign формує автомобільний світ і 50 років, як Nissan радує публіку своїм легендарним GT-R. Щоб відзначити ювілей лідерства в автомобілебудуванні Nissan і Italdesign створили цей унікальний GT-R”, – говорить говорить Альфонсо Альбайса, старший віце-президент Nissan по глобальному дизайну.

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Фото: Nissan GT-R50 by Italdesign / Nissan

Компанія Italdesign у цьому проекті відповідала за загальну концепцію стилю, а розробкою і будівництвом автомобіля займались команди Nissan Design Europe та Nissan Design America. Фактично, від знайомого нам GT-R в цього автомобіля лише загальні риси, двигун та деякі елементи підвіски. Та й двигун в нього не простий: спеціалісти NISMO довели потужність 3,8-літрового V6, відомого серед фанів під індексом VR38DETT, до 720 к.с. і 780 номів. Що ж до шасі, то підвіску обладнали системою безперервного регулювання демпфуючого зусилля BILSTEIN DampTronic I.

“Не можна сказати, що це GT-R нового покоління, однак цей автомобіль – чудовий подарунок до святкування двох ювілеїв, виконаний в провокаційній і творчій формі. Ми взяли одну з кращих платформ, розроблених Nissan, і японський дизайн – і обернули їх у італійське мистецтво кузовобудування”, відзначив Альфонсо Альбайса.

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