В одному з автосалонів офіційного дилера Nissan з'явився незвичайний, навіть надзвичайний лот - тюнінгований спорткар GT-R.

Вже один той факт, що в Україні офіційно продається Nissan GT-R, заслуговує на повагу до українських офіційних імортерів японської марки, котрі домоглись його поставок у нашу країну. А тюнінгований 1600-сильний спорткар, закутий в карбон, у салоні офіційного дилера – взагалі, з області фантастики.

Спорткар отримав суттєву модифікацію двигуна і кузова. 3,8-літровий двигун Nissan має три етапи налаштувань потужності: 800, 1000 та 1600 к. с. Не дарма спорткар отримав додаток до назви – Alpha.

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Список змін, котрих зазнав Nissan GT-R, просто величезний. Серед іншого, новий турбо-кіт, система холодного впуску, інтеркулер AMS, замінені поршні, клапани, шатуни, розподільні вали і форсунки уприскування.

Зазнала змін і 6-ступінчата КПП з двома зчепленнями, котру “прокачали” новими деталями марки Dodson. Гальмівну систему покращили за допомогою карбоново-керамічних гальм AMS.

Фото: Nissan GT-R Alpha

Кузов автомобіля повністю “перешили” з вуглецевого волокна: капот, кришка багажника, розширювачі крил, дах, спойлер, бампери і пороги виконані з карбону. У салоні також з’явилось кілька деталей, виготовлених з вуглеволокна. Довершує картину трубчатий каркас безпеки.

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