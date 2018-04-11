70 років розділяють ці дві моделі електричних автомобілів. Компанія Nissan вирішила показати, наскільки вони близькі за суттю і водночас, як далеко зайшла технологія.

Компанія Nissan вирішила нагадати світові, що має 70-річну історію у розробці електромобілів. У короткому відеоролику проводяться паралелі між повоєнною Tama та сучасним Leaf.

Цікаво побачити, що у середині минулого століття електромобілі були дуже популярними, та в якийсь момент машини з ДВЗ обійшли їх. Зараз ми, здається, є свідками зворотнього процесу.

Коментар до відео від Nissan: “У 1947 році компанія [Prince Motors, що пізніше увійшла до складу Nissan, прим. авт.] зуміла створити прототип 2-місного вантажного автомобіля (вантажопідйомністю 500 кг) з двигуном потужністю 4,5 л.с. і новим дизайном кузова. Він був названий "Tama" на честь місцевості, у якій випускався. Його максимальна швидкість становила 34 км/год. На його основі був створений перший легковий автомобіль: з двома дверцятами і 4 посадочними місцями. Автомобіль мав максимальну швидкість у 35 км/год і запас ходу у 65 км на одному заряді”.

Під час перегляду відео можна увімкнути субтитри.

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